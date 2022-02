Superbonus e altri bonus edilizi: come potrebbero cambiare (Di sabato 12 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa di ieri seguita al Cdm, il ministro dell’Economia Daniele Franco e il premier Mario Draghi hanno affermato che il Superbonus è una truffa “tra le più grandi che la Repubblica abbia mai visto”. Per questo incentivo che per altri bonus edilizi, si va verso un aggiornamento delle regole. Il Governo è L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di sabato 12 febbraio 2022) Durante la conferenza stampa di ieri seguita al Cdm, il ministro dell’Economia Daniele Franco e il premier Mario Draghi hanno affermato che ilè una truffa “tra le più grandi che la Repubblica abbia mai visto”. Per questo incentivo che per, si va verso un aggiornamento delle regole. Il Governo è L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

Mov5Stelle : Il #Superbonus 110% e gli altri bonus edilizi stanno dando una spinta decisiva al rilancio del nostro Paese. Chied… - salfasanop : RT @elevisconti: Con il #superbonus, il governo #Conte ha permesso a qualunque impresa di usare il meccanismo dello sconto in fattura e del… - Giopett : @SempreLibero2 @la_kuzzo Diffamate qualcosa che non conoscete il sentito dire non funziona in questo caso. 3% di tr… - defra_andrea : RT @italiadati: Non ho parole. Le frodi in realtà non riguardano il Superbonus 110% ma gli altri incentivi. Perché Draghi non è stato più p… - AlfredoArtusi : RT @elevisconti: #Fraccaro dice che le frodi sul #superbonus sono solo il 3%. Il problema è che il governo #Conte ha anche permesso, per gl… -