Si sono innamorati nella casa del GF, ma che fine hanno fatto oggi? Eccoli dopo 12 anni (Di sabato 12 febbraio 2022) Si sono conosciuti ed innamorati nella casa del GF, ma che fine hanno fatto? Scopriamo insieme com’è cambiata la loro vita dopo 12 anni. Si sono innamorati durante l’undicesima edizione del Grande Fratello, ma siete curiosi di sapere che cosa sappiamo su di loro oggi? Chi l’ha detto che nella casa del Grande Fratello si L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 12 febbraio 2022) Siconosciuti eddel GF, ma che? Scopriamo insieme com’è cambiata la loro vita12. Sidurante l’undicesima edizione del Grande Fratello, ma siete curiosi di sapere che cosa sappiamo su di loro? Chi l’ha detto chedel Grande Fratello si L'articolo è apparsosua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Foy84 : RT @vitalbaa: Alcune reazioni a un mio tweet di ieri dimostrano che, per quelli che sono innamorati di un personaggio, anche la semplice en… - ArioPuggioni : RT @vitalbaa: Alcune reazioni a un mio tweet di ieri dimostrano che, per quelli che sono innamorati di un personaggio, anche la semplice en… - edofux : RT @vitalbaa: Alcune reazioni a un mio tweet di ieri dimostrano che, per quelli che sono innamorati di un personaggio, anche la semplice en… - RosaniFlavia : RT @vitalbaa: Alcune reazioni a un mio tweet di ieri dimostrano che, per quelli che sono innamorati di un personaggio, anche la semplice en… - paomann : RT @vitalbaa: Alcune reazioni a un mio tweet di ieri dimostrano che, per quelli che sono innamorati di un personaggio, anche la semplice en… -