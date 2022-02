Roma, incendio in appartamento: anziana morta carbonizzata (Di sabato 12 febbraio 2022) commenta Un'anziana è morta in seguito all'incendio del suo appartamento, situato al pianoterra di una palazzina di Roma. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di una camera, dove seduta su una ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di sabato 12 febbraio 2022) commenta Un'in seguito all'del suo, situato al pianoterra di una palazzina di. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di una camera, dove seduta su una ...

Advertising

CasilinaNews : #Roma, incendio in un capannone industriale in via della Vaccheria Gianni. #CasilinaNews - Piergiulio58 : RT @ultimenotizie: Un'anziana di 85 anni è morta carbonizzata nell'incendio divampato ieri sera in un appartamento in via Ventimiglia (Trul… - UBrignone : RT @MediasetTgcom24: Roma, incendio in appartamento: anziana morta carbonizzata #roma #incendio #vigilidelfuoco - CasilinaNews : Incendio in zona #Trullo: morta un'anziana di 85 anni. #CasilinaNews - quotidianolazio : Incendio Roma: un'altra donna anziana muore carbonizzata nel suo appartamento - -