Rihanna, gravidanza e body positivity: mostra orgogliosa la pancia (Di sabato 12 febbraio 2022) La cantante sta aspettando il primo figlio insieme al fidanzato ASAP Rocky. E da quando ha annunciato di essere incinta, ha messo in fila una serie di look con il ventre scoperto che hanno mandato in delirio i fan. Ma sono anche un messaggio di inclusività e accettazione

karestrega : La gravidanza riesce a rendere brutta anche Rihanna ma come fa a piacervi il pancione mi fa così paura ve lo giuro… - giv3nchydress : L’era gravidanza dì Rihanna mi fa piangere ve lo giuro. Una delle ere più belle che io abbia mai vissuto - NotFlora14 : Io in gravidanza in piazza così - OlimpioDalila : sono molto contenta per la gravidanza di Rihanna maaaaa quando lo vogliamo partorire questo nuovo disco?? - scimmiella : La gravidanza la rende ancora più meravigliosa ?? -