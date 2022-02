Oroscopo di Paolo Fox 13 febbraio: domenica sarà piena d’amore (Di sabato 12 febbraio 2022) Ariete – In amore la situazione è di stallo, meglio mantenere la calma. Sul lavoro, domani la giornata sarà migliore: oggi hai poca concentrazione! Toro – Sono favoriti i nuovi incontri e le nuove storie vanno messe alla prova. Sul lavoro, vai avanti per la tua strada: cerca di fare qualcosa in più! Gemelli – domenica intrigante per l’amore: non lasciare nulla al caso se ti interessa qualcuno. Sul lavoro, sei agitato perché forse hai troppe cose da fare: oggi, però, scegli la strada del riposo! Cancro – Giornata particolare per i sentimenti, ci sono troppi problemi e difficoltà per chi vive da tempo una crisi. Sul lavoro, stai facendo qualcosa che non ti piace: non è colpa tua se sei fermo da un po’! Entra nel gruppo Oroscopo di Paolo Fox cliccando QUI Entra nel gruppo Oroscopo di Branko cliccando ... Leggi su cityroma (Di sabato 12 febbraio 2022) Ariete – In amore la situazione è di stallo, meglio mantenere la calma. Sul lavoro, domani la giornatamigliore: oggi hai poca concentrazione! Toro – Sono favoriti i nuovi incontri e le nuove storie vanno messe alla prova. Sul lavoro, vai avanti per la tua strada: cerca di fare qualcosa in più! Gemelli –intrigante per l’amore: non lasciare nulla al caso se ti interessa qualcuno. Sul lavoro, sei agitato perché forse hai troppe cose da fare: oggi, però, scegli la strada del riposo! Cancro – Giornata particolare per i sentimenti, ci sono troppi problemi e difficoltà per chi vive da tempo una crisi. Sul lavoro, stai facendo qualcosa che non ti piace: non è colpa tua se sei fermo da un po’! Entra nel gruppodiFox cliccando QUI Entra nel gruppodi Branko cliccando ...

