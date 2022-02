Olimpiadi | pagelle Italia 12 febbraio | Moioli | occasione persa Margaglio troppo tardi Non è il vero Hofer

Leggi su oasport

(Di sabato 12 febbraio 2022)12Omar Visintin (snowboard), 8.5: due medaglie in due gare, il tabù olimpico è ormai solo un ricordo. Aveva due compiti principali oggi in una gara, quella a coppie miste, dove la donna conta molto di più ai fini del risultato finale, perché scende per ultima: non cadere e non perdere contatto dagli avversari. Missioni compiute entrambe egregiamente. Michela(snowboard), 7,5: un argento è sempre un argento, ci mancherebbe. Eppure la Micheladi due anni fa questa gara non l’avrebbe mai. Non dopo una partenza formidabile ed un vantaggio superiore al secondo nei confronti dell’americana Lindsey Jacobellis. La statunitense era più veloce nella seconda parte della pista ed ha sfruttato uno spiraglio che la bergamasca ...