Milano, 10 arresti per traffico di esseri umani: "Chiedevano 500 euro a ciascun migrante per passare il confine con la Francia" (Di sabato 12 febbraio 2022) Facevano parte di cellule specializzate nel trasferimento via terra dei migranti: 500 euro per passare la frontiera tra l'Italia e la Francia. La polizia di Milano, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia, ha arrestato dieci persone per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina: gli accusati, sei cittadini camerunensi e quattro afgani, appartengono secondo le indagini a due differenti associazioni a delinquere. I poliziotti della squadra mobile sono impegnati da anni nello studio dei flussi migratori illegali che si svolgono sul territorio nazionale, attraverso servizi di sorveglianza, intercettazioni e analisi dei dati telefonici: le indagini hanno potuto documentare il ruolo attivo di alcuni individui presenti nell'area di Milano, di nazionalità camerunense e afgana, in associazioni che ...

