Los Angeles | la città degli angeli caduti

Leggi su panorama

(Di sabato 12 febbraio 2022) Nelle strade di Lossono accampati oltre 60.000 senzatetto, e tanti muoiono abbandonati sui marciapiedi. Droga, violenza, furti e prostituzione sono all’ordine del giorno. Un disastro umanitario cresciuto col Covid, a cui le autorità non riescono a dare risposta. Montgomery Garnett ogni giorno accende il suo bastoncino d’incenso allo stesso angolo della stessa strada, a poco più di un chilometro dai costosi ristoranti giapponesi di Little Tokyo e dai ritrovi alla moda dell’Arts District. Garnett è un veterano dei Marine, e brucia l’incenso per i suoi vicini senzatetto: «Prego per loro» spiega. «Ci sono tante persone che muoiono in queste strade». Da 17 anni lui, come tanti altri disperati, vive nel quartiere di Skid Row, una fetta di Downtown Losracchiusa tra Alameda Avenue e Main Street, tra la Terza e la Settima strada, diventata la ...