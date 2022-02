LIVE Sci alpino, Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia esulta e piange di gioia! Ottime risposte (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 5.15 Domani alle 4.00 la seconda Prova, neve permettendo. Le previsioni meteo sono poi migliori per lunedì e per la gara di martedì. 5.12 Oggi però contava solo capire le condizioni di Sofia Goggia. La bergamasca è partita molto guardinga. Poi si è visto proprio come abbia iniziato a prendere fiducia man mano che scendeva. All’arrivo ha alzato le braccia ed ha urlato di gioia, non riuscendo a trattenere le lacrime per l’emozione. Sofia c’è! E ci ha già insegnato che nulla è impossibile quando il corpo e la mente sono protesi verso lo stesso obiettivo. 5.10 I piazzamenti degli italiani: 12ma Sofia Goggia a 1?55, 15ma Nadia ... Leggi su oasport (Di sabato 12 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.20 Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata. Un saluto sportivo. 5.15 Domani alle 4.00 la seconda, neve permettendo. Le previsioni meteo sono poi migliori per lunedì e per la gara di martedì. 5.12 Oggi però contava solo capire le condizioni di. La bergamasca è partita molto guardinga. Poi si è visto proprio come abbia iniziato a prendere fiducia man mano che scendeva. All’arrivo ha alzato le braccia ed ha urlato di gioia, non riuscendo a trattenere le lacrime per l’emozione.c’è! E ci ha già insegnato che nulla è impossibile quando il corpo e la mente sono protesi verso lo stesso obiettivo. 5.10 I piazzamenti degli italiani: 12maa 1?55, 15ma Nadia ...

Advertising

infoitsport : Olimpiadi invernali, prima prova discesa femminile LIVE! C'è attesa per il ritorno sugli sci di Sofia Goggia - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: torna in pista Sofia Goggia! - #alpino #Prova #Discesa… - zazoomblog : LIVE Sci alpino Prova Discesa Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Sofia Goggia torna in pista - #alpino #Prova #Discesa… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 staffetta femminile sci di fondo: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #staffetta #femminile… - zazoomblog : LIVE – Pechino 2022 prima prova discesa femminile sci alpino: aggiornamenti in DIRETTA - #Pechino #prima #prova… -