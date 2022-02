LIVE Biathlon, Inseguimento uomini Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe e Fillon Maillet i favoriti. Italiani a caccia di un grande risultato (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione della gara – ordine di partenza Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE scritta dell’Inseguimento 12,5 km maschile valevole per le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Sulle nevi cinesi andrà una scena oggi una gara che si preannuncia davvero spettacolare. Gli atleti inizieranno la loro prova in base ai piazzamenti della sprint di ieri. Ecco quindi che il primo a partire sarà il norvegese Johannes Boe, seguito a distanza di 26” dal francese Quentin Fillon Maillet (finora il grande dominatore delle gare ad Inseguimento in questa stagione con quattro trionfi). Scatterà invece dallo start per terzo l’altro ... Leggi su oasport (Di domenica 13 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALa presentazione della gara – ordine di partenza Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allascritta dell’12,5 km maschile valevole per leInvernali di Pechino. Sulle nevi cinesi andrà una scena oggi una gara che si preannuncia davvero spettacolare. Gli atleti inizieranno la loro prova in base ai piazzamenti della sprint di ieri. Ecco quindi che il primo a partire sarà il norvegeseBoe, seguito a distanza di 26” dal francese Quentin(finora ildominatore delle gare adin questa stagione con quattro trionfi). Scatterà invece dallo start per terzo l’altro ...

Advertising

infoitsport : Olimpiadi invernali, Biathlon - LIVE! Inseguimento femminile: Dorothea Wierer vuole un altro podio - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe sbaglia, ma potrebbe vincere - infoitsport : LIVE Biathlon, 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe vince con 1 errore. 14° Lukas Hofer - News24_it : LIVE Pechino 2022: curling, l'Italia ko, vince la Cina 12-9. Biathlon: Johannes Boe show - La Gazzetta dello Sport - zazoomblog : LIVE Biathlon 10 km Sprint Olimpiadi 2022 in DIRETTA: Johannes Boe domina argento Fillon Maillet - #Biathlon… -