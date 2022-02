La Farnesina invita gli italiani a lasciare l'Ucraina. Ma a Kiev le sedi diplomatiche non chiudono

(Di sabato 12 febbraio 2022) Sono circa circa 2000presenti nel Paese. Il presidente ucraino Zelensky accusa ancora una volta l'Occidente, America in testa, di diffondere informazioni che provocano solo panico tra la ...

Sono circa circa 2000 italiani presenti nel Paese. Il presidente ucraino Zelensky accusa ancora una volta l'Occidente, America in testa, di diffondere informazioni che provocano solo panico tra la ...17:11 Orban critica sanzioni alla Russia eal dialogo Il primo ministro ungherese, Viktor ... Luigi Di Maio, dopo la riunione dell'Unità di crisi della. 'Lavoriamo tutti per evitare ...Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha convocato una riunione di coordinamento all’Unità di Crisi della Farnesina, che ha invitato i connazionali a lasciare il Paese con tutti i mezzi commerciali ...USA ritira quasi tutti i soldati e ambasciatori a Kiev. La Farnesina invita gli italiani a lasciare il Paese. Mosca: "Intercettato sottomarino USA in acque russe". Telefonata oggi tra Macron e Putin: ...