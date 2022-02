In classe conta solo il voto, altro che spirito critico ed educazione alla bellezza (Di sabato 12 febbraio 2022) Mi sembra di vedere in te un maggiore interesse per la poesia, l’arte, la storia, come se ti fossi aperto alla curiosità e avessi trovato qualche risposta anche nei testi che leggiamo in classe: intendo risposte che riguardano la nostra vita, la tua…”. E Daniele, occhi svegli, ascolta e poi dice: “Va bene, ma quanto mi mette in pagella, sei o sette?”. E io insisto: “conta che tu abbia dimostrato un interesse nuovo, che abbia aperto una finestra in più…”. E Daniele: “Il voto, professore, conta solo il voto”. Ha ragione, contano i voti, il resto sembra solo aria fritta. Siamo nella settimana degli scrutini del primo quadrimestre e bisogna fissare sul registro voti certi, indiscutibili. Non importa quanto del pensiero e della voce di ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 12 febbraio 2022) Mi sembra di vedere in te un maggiore interesse per la poesia, l’arte, la storia, come se ti fossi apertocuriosità e avessi trovato qualche risposta anche nei testi che leggiamo in: intendo risposte che riguardano la nostra vita, la tua…”. E Daniele, occhi svegli, ascolta e poi dice: “Va bene, ma quanto mi mette in pagella, sei o sette?”. E io insisto: “che tu abbia dimostrato un interesse nuovo, che abbia aperto una finestra in più…”. E Daniele: “Il, professore,il”. Ha ragione,no i voti, il resto sembraaria fritta. Siamo nella settimana degli scrutini del primo quadrimestre e bisogna fissare sul registro voti certi, indiscutibili. Non importa quanto del pensiero e della voce di ...

