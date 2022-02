Immobile dal dischetto e doppietta di Zaccagni | la Lazio travolge il Bologna

(Di sabato 12 febbraio 2022) Roma – Lailnell’anticipo della 25ma giornata di Serie A e si butta alle spalle il trauma del ko contro il Milan in Coppa Italia: all’Olimpico finisce con un netto 3-0 grazie anche alla belladi, due reti in 10 minuti nella ripresa. A sbloccare il match già nel primo tempo è stato Ciro, alla sua 19ma rete di stagione, su rigore dopo fallo di Soumaoro al 13’ minuto.batte basso sull’angolo alla destra di Skorupski che intuisce la direzione ma non ferma il pallone. Sempresfiora il raddoppio al 26’ ma stavolta il portiere bolognese ferma il tentativo. Il bomber laziale ritrova il primato da capocannoniere con una rete di vantaggio su Vlahovic. Nella ripresa il...

Immbile di rigore Sarri recupera in extremise lo lancia1', nel Bologna fiducia ad Arnautovic con Soriano e Orsolini alle sue spalle. All'11' primo episodio del match, con Soumaoro che ...Impegna Skorupski con un contropiede iniziato e concluso da lui stesso)6,5 : Torna freddo e precisodischetto. Dicono avesse dolore al piede. Da quanto ha corso e fatto a sportellate lì ...... Felipe Anderson 6 – Entra bene in partita con un tentativo respinto dal portiere rossoblù in angolo, costretto a fare il terzino dopo l’infortunio di Lazzari. Immobile 7,5 – Non è una contusione ...All’Olimpico la squadra di Sarri domina e si riscatta dopo il pesante ko in Coppa Italia con il Milan, portandosi momentaneamente a -3 dal quarto posto. Apre Immobile su rigore (ora a -1 dal ...