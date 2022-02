Gol annullato nel recupero: Juric non ci sta: polemica a SKY! (Di domenica 13 febbraio 2022) Ivan Juric, dopo il gol del pareggioannullato all’ultimo minuto ad Andrea Belotti si è scatenato in diretta a Sky. Di seguito le sue parole. “Non so se quello di Pobega fosse fuorigioco, però la settimana scorsa il Sassuolo ha segnato contro di noi battendo un fallo laterale 15 metri più avanti. Invece stasera hanno chiamato il fuorigioco, ma Pobega era dietro al difensore e non interviene“. Juric polemica Torino “Non me lo riesco a spiegare, succedono cose senza senso, come il fallo laterale di Sassuolo. Poi se vai un metro fuori l’area della panchina ti buttano fuori. Ci sono cose veramente inspiegabili“. Leggi su rompipallone (Di domenica 13 febbraio 2022) Ivan, dopo il gol del pareggioall’ultimo minuto ad Andrea Belotti si è scatenato in diretta a Sky. Di seguito le sue parole. “Non so se quello di Pobega fosse fuorigioco, però la settimana scorsa il Sassuolo ha segnato contro di noi battendo un fallo laterale 15 metri più avanti. Invece stasera hanno chiamato il fuorigioco, ma Pobega era dietro al difensore e non interviene“.Torino “Non me lo riesco a spiegare, succedono cose senza senso, come il fallo laterale di Sassuolo. Poi se vai un metro fuori l’area della panchina ti buttano fuori. Ci sono cose veramente inspiegabili“.

