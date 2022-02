Giulia Pauselli è incinta | Marcello Sacchetta presto papà

(Di sabato 12 febbraio 2022), una delle ballerine professioniste più amate di Amici, è. A svelarlo è stato il suo compagno,, durante la puntata del daytime che andrà in onda domani (e che è stata registrata oggi pomeriggio). Fiorentina, classe 1991,è stata prima una concorrente di Amici (ha partecipato nel 2011), poi è diventata una ballerina professionista a partire dalla stagione successiva. La ballerina e coreografa sta dal 2016 con, altro ballerino professionista, conosciuto proprio nella scuola di Maria De Filippi. Fra i suoi presunti flirt anche uno con Stefano De Martino, anche se mai commentato dai diretti interessati. La famiglia di Amici si sta per ...

Miriam61136378 : RT @amicii_news: ?? MARCELLO ANNUNCIA CHE GIULIA PAUSELLI È INCINTA ?? #AmiciSpoiler - Ale_Dimpy_ : RT @amicii_news: ?? MARCELLO ANNUNCIA CHE GIULIA PAUSELLI È INCINTA ?? #AmiciSpoiler - lifeismagichp : RT @amicii_news: ?? MARCELLO ANNUNCIA CHE GIULIA PAUSELLI È INCINTA ?? #AmiciSpoiler - loll1no : RT @amicii_news: ?? MARCELLO ANNUNCIA CHE GIULIA PAUSELLI È INCINTA ?? #AmiciSpoiler - davidoskychoc : Ho appena scoperto che Giulia Pauselli è incinta?? #Amicispoiler #AMICI21 -

Ultime Notizie dalla rete : Giulia Pauselli

Biccy

