Gf Vip 6 | Carmen Russo commenta le parole di Lorenzo Amoruso su Manila Nazzaro

Leggi su isaechia

(Di sabato 12 febbraio 2022) Questa mattina, in collegamento con il format Instagram Casa Chi, l’ex gieffinaha raccontato le sue impressioni su. Briosa e solare, come di sua consuetudine, la ballerina hato la situazione, da lei definita “di smarrimento”, dell’amica all’interno del Grande Fratello Vip L’intervista, durata una quindicina di minuti è cominciata con le impressioni “dal di fuori” dell’ex concorrente. Bellissimo! Ci si diverte di più all’esterno che all’interno, perchè all’esterno vedi l’essenziale di tutto e hai una visione a 360 gradi e ti rendi conto veramente dei personaggi di come sono e della loro personalità.ha poi speso dueanche per l’ambiente in studio. Poi in studio Alfonso è mitico, Sonia e Adriana anche! Sono davvero ...