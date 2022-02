Formazioni ufficiali Lazio-Bologna | Serie A 2021 2022

(Di sabato 12 febbraio 2022) Ledi, sfida valevole per la venticinquesima giornata del campionato di Premier League.I biancocelesti di Sarri vanno a caccia di punti importanti contro la formazione di Mihajlovic. Fischio d’inizio fissato per le ore 15.00 di sabato 12 febbraio. Di seguito, le scelte dei due tecnici. Le: Strakosha, Lazzari, Luiz Felipe, Patric, Marusic, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Pedro, Immobile, Zaccagni.: Skorupski; Soumaro, Medel, Theate; Hickey, Svamberg, Schouten, Soriano, Dijks, Orsolini, Arnautovic. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Formazioni ufficiali

ProbabiliLazio - BolognaLAZIO (4 - 3 - 3): Strakosha; Hysaj, Luiz Felipe, Patric, Marusic; Milinkovic - Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto; Pedro, Immobile, Zaccagni. All. Sarri BOLOGNA (3 -...Cronaca con tabellino in diretta reale [ AGGIORNA LA DIRETTA ] RISULTATO IN DIRETTA: REGGIANA - PESCARA Lunedì 14 febbraio alle ore 20 le, dalle 21 la cronaca con commento in ...Formazioni ufficiali Lazio-Bologna – Il programma della 25^ giornata del campionato di Serie A si aprirà tra pochi minuti allo Stadio Olimpico di Roma. Di fronte ci saranno i biancocelesti, che sono ...Collegandovi con il portale, un’ora prima dell’inizio della partita troverete le ultime novità sulle formazioni ufficiali, quindi, dopo il calcio d’inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sul match.