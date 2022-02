Finto regalo Ferrero Rocher su WhatsApp | gira una nuova bufala

(Di sabato 12 febbraio 2022) Abbiamo segnalazioni in questi minuti, secondo cui sarebbe in circolazione un nuovo messaggioa proposito delsu. Qualcuno dice che si tratti anche di un SMS, ma dalle verifiche che ho fatto in mattinata il canale prediletto dovrebbe essere quello dell’app di messaggistica. Una situazione da monitorare con grande attenzione ed in linea con quanto riportato nello scorcio finale del 2019 sul nostro magazine. Con tutte le differenze del caso. Truffa sulcon: riconosciamo laIn quel caso, infatti, lavenne ideata in occasione delle festività natalizie, mentre oggi bisogna prendere atto del ...

Ferrero Rocher Abbiamo segnalazioni in questi minuti, secondo cui sarebbe in circolazione un nuovo messaggio WhatsApp a proposito delFerrero Rocher su WhatsApp . Qualcuno dice che si tratti anche di un SMS , ma dalle verifiche che ho fatto in mattinata il canale prediletto dovrebbe essere quello dell'app di ...Beh, quella ragazza non esisteva , le aveva creato un profilo, completo di tutto, album fotografici compresi, rubando tutto a un altra ragazza'. Leggi anche › Safer Internet Day, i 5 ...Abbiamo segnalazioni in questi minuti, secondo cui sarebbe in circolazione un nuovo messaggio WhatsApp a proposito del finto regalo Ferrero Rocher su WhatsApp. Qualcuno dice che si tratti anche di un ...