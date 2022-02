(Di sabato 12 febbraio 2022) Subito dopo il fischio finale del big match trae Inter che termina con un pareggio 1-1 Ciroha commentato a caldo la sfida a DAZN. «È ancora lunga la stagione: oltre ad aver subito gol a freddo il, lo prende su un errore di Mario Rui che si fa sfilare Lautaro alle sue spalle. Questo punto fa meglio all’Inter: a vedere il volto deidel, a, c’è rammarico in loro per non aver chiuso la partita.la, si sono abbattuti fin troppo dopo il gol del pareggio» L'articolo ilsta.

Advertising

napolista : Ferrara: «I giocatori del #Napoli a testa bassa hanno la sensazione dell’occasione persa» A Dazn dopo il pareggio… - susydigennaro : RT @napolimagazine: DAZN - Ferrara: 'Stagione ancora lunga ma tra i giocatori del Napoli c'è rammarico dopo il pari' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Ferrara: 'Stagione ancora lunga ma tra i giocatori del Napoli c'è rammarico dopo il pari' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DAZN - Ferrara: 'Stagione ancora lunga ma tra i giocatori del Napoli c'è rammarico dopo il pari' - apetrazzuolo : DAZN - Ferrara: 'Stagione ancora lunga ma tra i giocatori del Napoli c'è rammarico dopo il pari' -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrara giocatori

che entreranno dalla panchina, daranno un buon impatto al match. Dovremo dare il ... Balocchi; Rodriguez, Del Prete; Sapuppo; Koffi, Sarto (Cap); Rebussone, Butturini; Tancredi,, ...... il direttore generale Giovanni Corrado e iPuscas e Nagy commentano la sfida tra il Pisa ... Né miei, né di Claudio, né di un Gemmi o unprima di lui. Una società dev'essere in grado ...Siamo consapevoli della forza di Ferrara, ma altrettanto bisognosi di fare punti. E se anche questa suona come la ricerca di un’impresa, non possiamo esimerci dal tentativo di portare a casa la ...Jordan Bayehe (giocatore) – “Ospitiamo una formazione in fiducia ... Note – Sempre fuori Matteo Ferrara per infortunio. Media – Diretta streaming su LNP Pass (per abbonati). Aggiornamento live sui ...