Crisi in Ucraina | gli Usa invitano gli americani a lasciare il Paese “entro 48 ore” Il consigliere alla sicurezza Sullivan | “Minaccia imminente”

(Di sabato 12 febbraio 2022) “C’è una forte possibilità di azione” in tempi ristretti della Russia in. Lo afferma Jake, ilnazionale della Casa Bianca. “Il rischio è alto e laè abbastanza” dice, ribadendo l’invito agliinil24-48 ore. Non possiamo garantire l’evacuazione in caso di invasione russa”. L’attacco, sempre secondo, “potrebbe avvenire anche durante le Olimpiadi”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Ultime Notizie dalla rete : Crisi Ucraina

... il ministro degli Esteri Luigi Di Maio ha convocato una riunione di coordinamento all'Unita didella Farnesina alle 13.00 per gli sviluppi sulla situazione in. ."Il rischio e' alto e la minaccia e' abbastanza imminente" dice Sullivan, ribadendo l'invito agli americani ina lasciare il Paese "entro 24 - 48 ore. Non possiamo garantire l'evacuazione in ...Sulla crisi in Est Europa ... si è presentato alla stampa spiegando che un’invasione russa dell’Ucraina potrebbe esserci “in qualsiasi momento”, anche prima della conclusione delle ...Sulle previsioni invernali che la Commissione ha presentato giovedì pesa Omicron, ma soprattutto l'inflazione e la crisi energetica ... minaccia di accerchiamento dell'Ucraina, un braccio di ferro tra ...