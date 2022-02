Covid oggi Italia | bollettino Protezione Civile e contagi regioni 12 febbraio

(Di sabato 12 febbraio 2022) (Adnkronos) – Ilcon i numeriin, sabato 122022, dati e news dellae del ministero della Salute – regione per regione – suda coronavirus, ricoveri e morti nel Paese. Ecco i numeri da Lombardia e Campania, Toscana e Lazio, Puglia e Sicilia. Ildelle grandi città come Milano, Roma e Napoli, il punto sulla campagna vaccinale e le terze dosi. Sono 3.738 i nuoviregistrati in Toscana, 122022, secondo dati e numeri delanticipati dal presidente della Regione Eugenio Giani. Venti i morti. Eseguiti 37.082 test di cui 10.435 tamponi molecolari e 26.647 test rapidi. ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, Olanda riapre senza limiti stadi, cinema e ristoranti. - GassmanGassmann : Oggi i dati covid continuano a migliorare lentamente. Abbiamo però superato i 150.000 deceduti con covid da inizio… - TizianaFerrario : Oggi giorno in cui si tolgono le mascherine all'aperto faccio mia l'affermazione della comm.ria alla salute europea… - positanonews : #Copertina #Covid Covid, oggi open day vaccini a Vietri sul Mare. Il sindaco: “Grazie di cuore a chi l’ha reso poss… - TG24info : Ultim’ora Regione – Covid, oggi si registrano 12 morti. Sono 7114 i nuovi | -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

Sky Tg24

E' quanto emerge dal report esteso dell'Istituto superiore di sanità su Covdi - 19, pubblicatoonline. Da quattro settimane è "in diminuzione il tasso di incidenza nella fascia 16 - 19 anni, ...Per l'Europa sarà fondamentale ritornare a livelli di approvvigionamento pre -per coprire la stagione invernale 2022/2023. In caso contrario la stessa crisi che stiamo vivendobusserà ...Bene così! I Carabinieri di Bolzano hanno riavviato i controlli alle sale da ballo dopo che l’allentamento delle misure di prevenzione della diffusione della pandemia da COVID-19 ne hanno permesso la ...San Marcellino. Svolta nell’inchiesta sulla morte di Gennaro Sanges, il 68enne di San Marcellino, deceduto per Covid dopo essersi sottoposto alle cure consigliate dal ginecologo No-Vax Roberto ...