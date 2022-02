Covid: 62.231 positivi, 269 le vittime (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono 62.231 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 67.152. Le vittime sono invece 269, mentre ieri erano state 334. Sono 587.645 i ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 12 febbraio 2022) Sono 62.231 i nuovi contagi danelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 67.152. Lesono invece 269, mentre ieri erano state 334. Sono 587.645 i ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 62.231 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. I… - fattoquotidiano : Covid, i dati: 62.231 nuovi contagi e 269 morti. I ricoverati scendono di 514 in 24 ore, -42 in terapia intensiva - repubblica : Covid Italia, il bollettino del 12 febbraio: 62.231 nuovi casi e 269 morti - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: DATI COVID | Sono 62.231 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri er… - Marco02839896 : RT @Libero_official: Bollettino #Covid 12 febbraio: 62.231 nuovi contagi e 269 decessi. Sia i ricoveri ordinari che quelli in terapia inten… -