Covid | 6 516 nuovi casi in Lombardia | il tasso di positività cala al 7 | 75%

(Di sabato 12 febbraio 2022) A fronte degli 84.039 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, è di 6.516 il numero dipositivi alin, con undiin lieve calo al 7,75% (ieri 7,9%). A Bergamo sono 564 le persone che si sono contagiate, secondo il bollettino diffuso quotidianamente dalla Regione. Il numero dei ricoverati diminuisce sia nelle terapie intensive, dove si registra un ricoverato in meno rispetto a ieri (173), sia nei reparti, con 113 riceveri in meno di ieri (2.048). I decessi sono ancora 45, che portano il totale da inizio pandemia a 37.972. I dati di oggi tamponi effettuati 84.039positivi 6.516 ricoverati in terapia intensiva 173 (-1) ricoverati nei reparti 2.048 (-113) decessi 45 I dati per provincia Milano 1.921 (di cui 761 in città) Bergamo 564 Brescia ...