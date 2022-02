(Di sabato 12 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Più che un passo in avanti, quello della Regione Campania e, temo, anche di altri attori dellabufalina campana, mi sembra un passo… falso che tutti tutela fuorché gli allevatori”. Lo afferma l’onorevole Piernicola, europarlamentare del Movimento 24 Agosto – Equità Territoriale. “I dati ufficiali tenuti illegittimamente nascosti per anni dall’Asl e poi resi qualche mese fa in sede giudiziaria dicono, infatti, che sono stati abbattuti ingiustificatamente oltre 100 mila capi bufalini casertani in 10 anni e che questo ha determinato la chiusura di oltre 230 aziende casertane.Ovviamente non spiegano a chi è giovato ma almeno rendono chiaro che il problema vero non è l’elargizione di una pseudo e discrezionale campagna di vaccinazione antiper pochi e giovanissimi capi ...

Advertising

anteprima24 : ** #Brucellosi, #Pedicini: 'Su vertenza #Casertana solo passi falsi' ** -

Ultime Notizie dalla rete : Brucellosi Pedicini

... i kit per la rilevazione di casi 'veri' e non sospetti die Tbc bovis (scomparsa dalla ... proprio per evitare le mattanze passate", afferma. "Su tutto questo " avverte - , non c'è ..."Proprio oggi - prosegue- ho inviato una lettera alla Presidente della Commissione ... Si tratta del test utilizzato dalla Regione Campania per i casi di sospettao Tbc, che - come ...“Proprio oggi – prosegue Pedicini – ho inviato una lettera alla Presidente ... Si tratta del test utilizzato dalla Regione Campania per i casi di sospetta brucellosi o Tbc, che – come ammesso dallo ...“Proprio oggi – prosegue Pedicini – ho inviato una lettera alla Presidente ... Si tratta del test utilizzato dalla Regione Campania per i casi di sospetta brucellosi o Tbc, che – come ammesso dallo ...