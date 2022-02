Biden a Putin: 'Se la Russia invaderà l'Ucraina la pagherete cara' (Di sabato 12 febbraio 2022) Ucraina, gli Stati Uniti minacciano la Russia: ' Se Mosca invaderà l'Ucraina, la pagherete cara'. Secondo quanto riferisce la Casa Bianca, lo ha detto Joe Biden a Vladimir Putin nel lungo colloquio ... Leggi su globalist (Di sabato 12 febbraio 2022), gli Stati Uniti minacciano la: ' Se Moscal', la'. Secondo quanto riferisce la Casa Bianca, lo ha detto Joea Vladimirnel lungo colloquio ...

Advertising

petergomezblog : Ucraina, secondo gli Usa la Russia è pronta ad invadere. Mosca: “Solo propaganda”. Kiev invita alla calma. Domani c… - Agenzia_Ansa : L'allarme di Joe Biden: gli americani devono lasciare ora l'Ucraina. Presidente Usa alla Nbc: 'Putin sa che non dev… - Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti non vedono un cambio fondamentale di scenario in Ucraina dopo la telefonata tra Joe Biden e Vladimi… - DianeDelavallee : RT @DavideRossi_Giu: Macron parla con Putin, Putin con Biden..... Mi chiedo, perché l'Unione Europea non parla attraverso il suo Presidente… - MarziaLoreti : Pensa veramente #Biden che Putin dia retta a lei?Non ci pensi proprio,poi cosi' avrebbe modo di dimostrare per l'en… -