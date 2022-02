(Di sabato 12 febbraio 2022) Era «una complessa, continuativa e insistita attività illecita legata al delicato tema degli affidi di minorenni, di competenza dell’Unione Comuni Val d’Enza». A scriverlo è stato il gup di Reggio Emilia nelle motivazioni dellacon cui ha condannato lo psicoterapeuta Claudioa quattro anni per abuso d’ufficio e lesioni dolose gravi. Condanna arrivata nell’ambito dell’inchiesta “Angeli e demoni”, che ha visto anche il rinvio a giudizio di 17 persone, tra le quali anche il sindaco diAndrea Carletti. In particolari, aè contestato l’utilizzo di un metodo che avrebbe indotto una quindicenne a sviluppare falsirispetto a presunti abusi da parte del padre, provocando l’insorgenza di un «disturbo di personalità borderline e un disturbo depressivo con ansia». Il “sistema ...

adrianobusolin : RT @SecolodItalia1: Bibbiano, la sentenza contro Foti: così distorceva i ricordi dei ragazzini e ci guadagnava - UBrignone : RT @SecolodItalia1: Bibbiano, la sentenza contro Foti: così distorceva i ricordi dei ragazzini e ci guadagnava - SecolodItalia1 : Bibbiano, la sentenza contro Foti: così distorceva i ricordi dei ragazzini e ci guadagnava - MeTheRealSeeker : RT @boni_castellane: Nelle motivazioni della sentenza su Bibbiano si dice che Foti 'instillava sia il dubbio di aver ricevuto molestie da b… - AleB36178648 : RT @boni_castellane: Nelle motivazioni della sentenza su Bibbiano si dice che Foti 'instillava sia il dubbio di aver ricevuto molestie da b… -

Ultime Notizie dalla rete : Bibbiano sentenza

... come quella di. Sono passate, cioè dall'essere elogiate per il loro impegno nell'aiutare ...scegliere soluzioni che hanno come principale e reale scopo la tenuta processuale della. ...Stando alle motivazioni di- riportate da Il Fatto Quotidiano - l'affidamento del servizio fu manovrata da Foti stesso, che avrebbe avuto l'intento di "procurarsi un ingiusto vantaggio ...Nella sentenza, per il sindaco Carletti, rinviato a giudizio, si dice che "la sua carriera avrebbe tratto senz’altro giovamento" dal centro per la cura dei minori abusati a Bibbiano. La difesa, ...Nelle motivazioni della sentenza del processo di primo grado per il “caso Bibbiano”, il gup Dario De Luca sottolinea che ...