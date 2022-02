Winter school 2022 oltre la logica dei silos per un' offerta integrata di salute

Advertising

Neurorad70 : Partecipando all’evento Winter School 2022 - 11 febbraio - Seconda Giornata. #usosecondariodeidatisanitari - Euro_comunica : In diretta su Eurocomunicazione (.com e - MOTORESANITA : In diretta ora: WINTER SCHOOL 2022 di Pollenzo OLTRE LA LOGICA DEI SILOS PER UN’OFFERTA INTEGRATA DI SALUTE… - DentrolaSalute : ?????? Vi aspettiamo numerosi, alle ore 9, alla seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo'Oltre la logi… - mondosanita : ?????? Vi aspettiamo numerosi, alle ore 9, alla seconda giornata della Winter School 2022 di Pollenzo'Oltre la logi… -

Ultime Notizie dalla rete : Winter school

È stato presentato durante la2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche, evento di alto profilo in ambito ...Pollenzo, 10 febbraio 2022 " Insieme per disegnare il futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Con questa logica partono i lavori della sesta edizione della2022 di Pollenzo, organizzata da Motore Sanità, in collaborazione con l'Università degli Studi di Scienze Gastronomiche. Un evento di alto profilo in ambito sanitario, promosso e ...Tra i temi trattati: Medicina territoriale, PNRR, integrazione in periodo post pandemico. Conto alla rovescia per la sesta edizione della Winter School: evento di alto profilo in ambito sanitario, ...Pollenzo, 10 Febbraio 2022 – “L’edizione 2022 della Winter School di Motore Sanità arriva in un momento storico in cui l’emergenza sanitaria ci costringe tutti a riflettere non solo sul valore della ...