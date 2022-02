Vino: Montelvini, risultati record nel 2021,+39,5% ricavi e fatturato 28,5 mln euro (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Labitalia) - Montelvini, la cantina veneta ambasciatrice delle bollicine di Asolo, chiude il 2021 con un fatturato di 28,5 milioni di euro, registrando un incremento del +39,5% rispetto al 2020 e del 3% rispetto al 2019, raggiungendo così il record storico di vendite con una costante crescita all'estero (ricavi superiori del 42% rispetto al 2020 e del 10% rispetto al 2019). La cantina festeggia con l'ottenimento - tra le prime in Italia - della Certificazione di sostenibilità Equalitas e una nuova ala produttiva per la produzione degli spumanti per un investimento di 2,5 milioni di euro. Bilancio più che positivo, dunque, per il Gruppo Montelvini, che conclude un anno ricco di sfide e soddisfazioni, a partire da due nuove referenze: ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 11 febbraio 2022) Roma, 11 feb. (Labitalia) -, la cantina veneta ambasciatrice delle bollicine di Asolo, chiude ilcon undi 28,5 milioni di, registrando un incremento del +39,5% rispetto al 2020 e del 3% rispetto al 2019, raggiungendo così ilstorico di vendite con una costante crescita all'estero (superiori del 42% rispetto al 2020 e del 10% rispetto al 2019). La cantina festeggia con l'ottenimento - tra le prime in Italia - della Certificazione di sostenibilità Equalitas e una nuova ala produttiva per la produzione degli spumanti per un investimento di 2,5 milioni di. Bilancio più che positivo, dunque, per il Gruppo, che conclude un anno ricco di sfide e soddisfazioni, a partire da due nuove referenze: ...

