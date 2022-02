VIDEO Curling | Italia-Svezia 3-9 | highlights e sintesi della partita

Leggi su oasport

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Altracomplicata per l’delnel torneo a squadre maschile delle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022. Dopo la sconfitta per 7-5 contro la Gran Bretagna, gli azzurri Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano Arman e Simone Gonin sono stati superati anche dalla, stavolta con un punteggio più netto (9-3). Una sconfitta maturata specialmente nelle ultime fasi dell’incontro, con i Campioni del Mondo che sono stati bravi a sfruttare qualche errore di tropposquadrana per prendere il largo fino al +6 del nono end. In casa scandinava da segnalare la grandissima prestazioneleggenda Niklas Edin.sconfitta dallaalle Olimpiadi: azzurri imprecisi, Edin ...