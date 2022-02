Sull’asse Roma-Parigi il nuovo consigliere diplomatico di Mattarella? (Di venerdì 11 febbraio 2022) Squadra che vince non si cambia. Anche i membri dello staff di Sergio Mattarella, avevano “altri piani”. Ma la sua rielezione alla Presidenza della Repubblica li ha cambiati anche per loro, non soltanto per il Capo dello Stato che era già pronto a trasferirsi ai Parioli per passare un po’ più di tempo con i nipoti. Tutti confermati, tranne uno: il consigliere diplomatico Emanuela D’Alessandro, che aveva già ricevuto l’incarico come ambasciatrice a Parigi a dicembre, quando Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, aveva deciso alcune nomine: Pierluigi D’Elia, consigliere diplomatico del sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, in Oman; Fabrizio Saggio, già membro dell’Ufficio affari diplomatici del Quirinale, in Tunisia; Alessandro Monti in Lettonia; Luciano Pezzotti, già ... Leggi su formiche (Di venerdì 11 febbraio 2022) Squadra che vince non si cambia. Anche i membri dello staff di Sergio, avevano “altri piani”. Ma la sua rielezione alla Presidenza della Repubblica li ha cambiati anche per loro, non soltanto per il Capo dello Stato che era già pronto a trasferirsi ai Parioli per passare un po’ più di tempo con i nipoti. Tutti confermati, tranne uno: ilEmanuela D’Alessandro, che aveva già ricevuto l’incarico come ambasciatrice aa dicembre, quando Luigi Di Maio, ministro degli Esteri, aveva deciso alcune nomine: Pierluigi D’Elia,del sottosegretario agli Affari europei Enzo Amendola, in Oman; Fabrizio Saggio, già membro dell’Ufficio affari diplomatici del Quirinale, in Tunisia; Alessandro Monti in Lettonia; Luciano Pezzotti, già ...

