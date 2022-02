Serie A, domani c’è Napoli-Inter: le probabili formazioni (Di venerdì 11 febbraio 2022) Le probabili formazioni di Napoli-Inter, match della venticinquesima giornata della Serie A 21/22 Torna in campo la Serie A con la sesta giornata del girone di ritorno. Tra i match in programma c’è anche il big-match del ‘Diego Maradona’ tra il Napoli di Luciano Spalletti e l’Inter di Simone Inzaghi in programma per domani: ecco le probabili formazioni. Qui Napoli: dubbio Koulibaly per Spalletti Squadra quasi al completo per Luciano Spalletti. In porta l’allenatore toscano confida in Ospina con Di Lorenzo e Mario Rui esterni difensivi. Coppia centrale formata da Rrahani e Juan Jesus che però deve vincere il ballottaggio con Koulibaly rientrato da poco dalla Coppa d’Africa. ... Leggi su intermagazine (Di venerdì 11 febbraio 2022) Ledi, match della venticinquesima giornata dellaA 21/22 Torna in campo laA con la sesta giornata del girone di ritorno. Tra i match in programma c’è anche il big-match del ‘Diego Maradona’ tra ildi Luciano Spalletti e l’di Simone Inzaghi in programma per: ecco le. Qui: dubbio Koulibaly per Spalletti Squadra quasi al completo per Luciano Spalletti. In porta l’allenatore toscano confida in Ospina con Di Lorenzo e Mario Rui esterni difensivi. Coppia centrale formata da Rrahani e Juan Jesus che però deve vincere il ballottaggio con Koulibaly rientrato da poco dalla Coppa d’Africa. ...

Ultime Notizie dalla rete : Serie domani Serie A, dove vedere la venticinquesima giornata di campionato in tv? Di Andre Giove - 11/02/2022 La venticinquesima giornata di Serie A al via domani con Lazio - Bologna. A seguire, grande attesa per la sfida fra Napoli e Inter. Tutto pronto per la venticinquesima giornata del massimo campionato di calcio italiano. Si parte ...

Rassegna: Serie, vigilia del turno numero 25. Domani sfida al vertice. Pechino, tutta l'amarezza di Federica Brignone DOMANI LA SERIE A - Venerdì senza gare dopo la settimana di Coppa Italia che porterà al derby di Milano e alla super sfida tra Juventus e Fiorentina, tra andata e ritorno. Domani si gioca, la Serie A ...

Serie A, domani riunione dei club sul tema statuto Calcio e Finanza Futsal, la grinta non basta Domani si torna a Gubbio Gisinti Pistoia e Sampdoria Futsal si spartiscono la posta in palio, pareggiando 2-2 al PalaCarrara nel recupero della 1ª giornata di ritorno del Girone B di Serie A2 ... Appuntamento a domani per la ...

Da Sanchez a Calha, l’Inter si fa bella: l’oro di Inzaghi in tre capolavori Non lo si è mai fino in fondo, figurarsi prima di un big match come quello di domani a Napoli. Ma sono le risposte individuali ... per allenare i movimenti dell’olandese, oltre a una serie di video ...

