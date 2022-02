Senza mascherina, ritroviamo il piacere del sorriso (Di sabato 12 febbraio 2022) Siamo un popolo che ha bisogno di mostrare le emozioni attraverso la mimica del volto. Siamo d’accordo che non bisogna abbassare la guardia, ma nessuno ne sentirà nemmeno la vaga mancanza Leggi su corriere (Di sabato 12 febbraio 2022) Siamo un popolo che ha bisogno di mostrare le emozioni attraverso la mimica del volto. Siamo d’accordo che non bisogna abbassare la guardia, ma nessuno ne sentirà nemmeno la vaga mancanza

lorepregliasco : Oggi primo giorno senza mascherina all'aperto. Un momento epico per chi porta gli occhiali - Davide : Ahhh, bel sole, cielo sereno, temperatura gradevole, primo giorno senza mascherina all’aperto, è finalmente tempo d… - ilfoglio_it : I figli del capo di gabinetto di Gualtieri, Albino Ruberti fermati e multati perché senza mascherina, hanno detto a… - Maxmiliam_M : RT @MMaXXprIIme: Oggi siamo finalmente liberi! -Di ritirare la pensione senza #GreenpassObbligatorio? No, di toglierci la mascherina!… - EnricaChicca1 : RT @advictoriam7: Oggi sono salito in ascensore con una sciura, una elegante 70enne. Tutti e due senza mascherina.Le ho chiesto se preferiv… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza mascherina Le discoteche sono di nuovo aperte, 'una liberazione' A Milano ragazzi in coda pronti a mostrare il green pass rafforzato all'ingresso delle discoteche per tornare dopo due anni a ballare al chiuso senza mascherina. 'Una vera liberazione perchè ballare ...

Coronavirus in Abruzzo, i dati del giorno 12 febbraio 2022 ... in aula bisogna indossare la mascherina Ffp2 per un periodo di 10 giorni. Il soggetto positivo può rientrare dopo un tampone negativo, senza dover presentare un certificato medico. Se i casi ...

Senza mascherina, ritroviamo il piacere del sorriso Corriere della Sera Mascherine all’aperto, avanti adagio: in molti la indossano ancora C’è il sole in città, il primo giorno da vivere senza le mascherine all’aperto. Il sole arriva sul viso finalmente scoperto e tornano i sorrisi. Tornano ma piano, c’è prudenza, paura, quasi pudore di ...

Mascherine, gli irriducibili: «Non la togliamo, dà sicurezza» All’aperto senza la mascherina. Ma, nonostante sia caduto l’obbligo di indossare i dispositivi di sicurezza, sono ancora tante le persone che non vogliono liberarsene. Paura, precauzione, semplice ...

