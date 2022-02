Sei Nazioni: l'Italia perde Menoncello, c'è Mori. Tre cambi nel XV per l'Inghilterra (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un infortunio riscontrato nel post Francia - Italia ha impedito al c.t. Kieran Crowley di confermare all'ala Tommaso Menoncello per il match che vedrà gli azzurri impegnati domenica a Roma con l'... Leggi su gazzetta (Di venerdì 11 febbraio 2022) Un infortunio riscontrato nel post Francia -ha impedito al c.t. Kieran Crowley di confermare all'ala Tommasoper il match che vedrà gli azzurri impegnati domenica a Roma con l'...

Advertising

Federugby : ??#Italrugby Il XV in campo domenica 6/2 per il primo turno del @SixNationsRugby 2022 ? - ParliamoDiNews : Rugby: Sei Nazioni, 3 cambi nel XV titolare dell`Italia per la sfida all`Inghilterra – Libero Quotidiano #rugby… - Gazzetta_it : Sei Nazioni: l'Italia perde Menoncello, 3 cambi nel XV anti Inghilterra #sixnations - SkySport : Sei Nazioni, le formazioni di Italia-Inghilterra ? Domenica 13 febbraio #ItaliaInghilterra Diretta su Sky Sport Uno… - sportface2016 : #GuinnessSixNations: tre cambi dell'#Italia per la sfida all'#Inghilterra -