Sci alpino, Sofia Goggia torna in pista! Orario esatto e pettorale nella prova di discesa di Pechino 2022 (Di venerdì 11 febbraio 2022) Sofia Goggia torna finalmente in pista dopo l’infortunio subito a Cortina d’Ampezzo. La bergamasca prenderà parte alla prima prova cronometrata della discesa libera alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, in programma sabato 12 febbraio (dalle ore 04.00 italiane). L’azzurra cercherà di comprendere al meglio qual è il suo reale stato di forma, visti i tanti dubbi sollevati nelle ultime settimane e che non la lasciano dormire sonni tranquilli. La 29enne proverà a comprendere al meglio la nuova pista di Yanqing, di testare le giuste linee e di capire alcuni passaggi in vista della gara di martedì 15 febbraio. Sofia Goggia, che in stagione ha vinto sei gare in Coppa del Mondo (quattro in questa specialità), ha scelto il ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022)finalmente in pista dopo l’infortunio subito a Cortina d’Ampezzo. La bergamasca prenderà parte alla primacronometrata dellalibera alle Olimpiadi Invernali di, in programma sabato 12 febbraio (dalle ore 04.00 italiane). L’azzurra cercherà di comprendere al meglio qual è il suo reale stato di forma, visti i tanti dubbi sollevati nelle ultime settimane e che non la lasciano dormire sonni tranquilli. La 29enne proverà a comprendere al meglio la nuova pista di Yanqing, di testare le giuste linee e di capire alcuni passaggi in vista della gara di martedì 15 febbraio., che in stagione ha vinto sei gare in Coppa del Mondo (quattro in questa specialità), ha scelto il ...

