"Potevano essere salvati": le lacrime e parole di Angelina Jolie al Congresso (Di venerdì 11 febbraio 2022) Angelina Jolie a Capitol Hill il 9 febbraio, ha esortato il Senato d'America ad approvare celermente una nuova versione del Violence Against Women Act, la legge sulla violenza contro le donne. L'attrice, che ha portato la figlia Zahara con lei a Washington, si è emozionata quando si è rivolta alla sala gremita, accusando il Congresso di aver ritardato di quasi un decennio l'approvazione del disegno di legge e, assieme alla senatrice Susan Collins, al senatore Brian Schatz e al Whip della Maggioranza del Senato Dick Durbin, ha promosso un aggiornamento bipartisan sulla legge. Vi raccomandiamo... Angelina Jolie, il divorzio con Brad Pitt è "una questione di diritti umani" In una lunga intervista rilasciata al Guardian l'attrice ...

