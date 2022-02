“Perché illuderlo?”: colpo di scena per Mattia di Amici21, l’insegnante aveva già predetto tutto (Di venerdì 11 febbraio 2022) Brutte notizie per il ballerino Mattia di Amici21 di Maria De Filippi costretto a fare i conti con una verità amara: episodio controverso Il ballerino Mattia di Amici (screenshot Witty)Clamoroso colpo di scena nella scuola del talent Amici di Maria De Filippi e che vede coinvolto il ballerino Mattia. Il giovane latinista è stato scelto a settembre da Raimondo Todaro che ha difeso tutte le settimane il suo allievo dalle accuse della collega Alessandra Celentano. Questo però solo fino a poche ore fa quando un medico ha comunicato all’allievo la sua impossibilità a ballare per i prossimi due/tre mesi. Una situazione che quindi lo esclude categoricamente dal serale ed è per questo che il ballerino si è visto costretto a lasciare la scuola. Una decisione che ha scatenato una grande polemica ... Leggi su specialmag (Di venerdì 11 febbraio 2022) Brutte notizie per il ballerinodidi Maria De Filippi costretto a fare i conti con una verità amara: episodio controverso Il ballerinodi Amici (screenshot Witty)Clamorosodinella scuola del talent Amici di Maria De Filippi e che vede coinvolto il ballerino. Il giovane latinista è stato scelto a settembre da Raimondo Todaro che ha difeso tutte le settimane il suo allievo dalle accuse della collega Alessandra Celentano. Questo però solo fino a poche ore fa quando un medico ha comunicato all’allievo la sua impossibilità a ballare per i prossimi due/tre mesi. Una situazione che quindi lo esclude categoricamente dal serale ed è per questo che il ballerino si è visto costretto a lasciare la scuola. Una decisione che ha scatenato una grande polemica ...

Anna230260 : Mattia non mi è mai piaciuto anche se mi dispiace vederlo uscire in questo modo perché dev’essere straziante. La co… - SaraNfbCM : RT @Ice_Phoen1x: Umanamente mi dispiace per Mattia, ma l'errore è stato illuderlo perché con un infortunio che lo ha tenuto fermo tante set… - quareidfacias : a me dispiace per Mattia più che altro perché penso che sia comunque molto talentuoso nella danza. Più che altro av… - RonnieSullaLuna : Comunque la situazione di m4tti è stata gestita proprio male da todaro e produzione. Avrebbero dovuto mandarlo a ca… - iitsGiuly : RT @C4LLM3R0SY: però poverino, perdere un’esperienze del genere per colpa di un infortunio! Poi non capisco perché illuderlo quando stava m… -

