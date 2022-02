Pattinaggio di velocità, Ghiotto vince il bronzo olimpico nei 10000 metri (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pechino – Un capolavoro ‘Ghiotto’ di gioia. L’azzurro Davide Ghiotto, atleta di successo del Pattinaggio di velocità con la casacca delle Famme Gialle, si prende una medaglia incredibile, dopo una finale combattuta di testa e di grande volontà. E’ la numero nove alle Olimpiadi per l’Italia e precede il bronzo della Wierer arrivato poco dopo. Una mattina di soddisfazioni quella di oggi, per l’Italia Team del ghiaccio e della neve. L’impresa di Davide è arrivata nella lunghissima gara dei 10000 metri. Con il tempo di 12’45”98, fa il nuovo record italiano. E’ la seconda medaglia olimpica in specialità di questa edizione dei Giochi e gli azzurri superano i 4 allori vinti nel 2018 in Corea del Sud. (foto@AFLO) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pechino – Un capolavoro ‘’ di gioia. L’azzurro Davide, atleta di successo deldicon la casacca delle Famme Gialle, si prende una medaglia incredibile, dopo una finale combattuta di testa e di grande volontà. E’ la numero nove alle Olimpiadi per l’Italia e precede ildella Wierer arrivato poco dopo. Una mattina di soddisfazioni quella di oggi, per l’Italia Team del ghiaccio e della neve. L’impresa di Davide è arrivata nella lunghissima gara dei. Con il tempo di 12’45”98, fa il nuovo record italiano. E’ la seconda medaglia olimpica in specialità di questa edizione dei Giochi e gli azzurri superano i 4 allori vinti nel 2018 in Corea del Sud. (foto@AFLO) Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di ...

