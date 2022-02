Oroscopo Paolo Fox Ariete domani 12 febbraio e tutti i segni | amore | lavoro e fortuna

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 11 febbraio 2022) L’diFox per122022 prevede un po’ di nervosismo durante questo fine settimana, ci vorranno dei chiarimenti in, non siete certo i tipi da lasciar correre quando qualcosa non vi piace!Questo è un anno particolare, perché in attesa che arrivi Giove il prossimo anno nel vostro segno a far quadrare la situazione, bisogna portare un po’ di pazienza e gestire bene le tensioni. Siete molto avventurosi, carie vi piace aiutare chi ha bisogno o si trova in difficoltà. L’influenza di questa Venere un po’ agitata vi farà considerare qualcosa in più nei sentimenti. Leggi l’diFox 12peri ...