Non ha voluto fare il molecolare in Russia: ecco perché Macron stava a 4 metri da Putin (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il lungo tavolo che separava lunedì scorso Emmanuel Macron e Vladimir Putin nell’incontro al Cremlino sulla crisi ucraina era una soluzione obbligata per il faccia a faccia tra i due leader dopo il... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il lungo tavolo che separava lunedì scorso Emmanuele Vladimirnell’incontro al Cremlino sulla crisi ucraina era una soluzione obbligata per il faccia a faccia tra i due leader dopo il...

Advertising

FBiasin : “La #CoppaItalia è una delle competizioni più antisportive al mondo”. La grande coerenza di #Sarri che ha voluto d… - repubblica : Putin e Macron distanti al Cremlino, il presidente francese non ha voluto fare il test anti-Covid: non voleva dare… - marcocappato : Era così difficile non inviare una rappresentanza politica alla cerimonia di apertura di #Pechino2022? Se 12 Govern… - PietroCuratola : RT @OrtigiaP: Più lo Stato mostra autoritarismo e meno appare autorevole!! E chi per mille motivi e convinzioni, non si è voluto punturare,… - lerribaldo : Detestiamo i complottisti, però non dimentichiamo che nella storia sono successe le cose più inverosimili e incredi… -