NBA 2022, i risultati della notte (11 febbraio). Luka Doncic superstar, 51 punti! Warriors ancora sconfitti, Suns battono Bucks (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sono giocate 7 partite in questa notte NBA, una di quelle che per alcuni versi è realmente da ricordare. E lo è anche perché arriva subito dopo la gigantesca serie di trade che, come sempre, è garantita dalle ultime ore della deadline. Il movimento più rumoroso, naturalmente, è quello che porta, tra gli altri, James Harden ai Philadelphia 76ers e Ben Simmons ai Brooklyn Nets. Il grande protagonista è però un altro, e risponde al nome di Luka Doncic, che ne tira fuori un’altra delle sue. 51 i suoi punti nella vittoria dei Dallas Mavericks (33-23) sui Los Angeles Clippers (27-30) per 112-105, di cui ben 28 nel solo primo quarto. Non è record assoluto (quello lo sono i 37 di Klay Thompson), ma è la dimostrazione di come lo sloveno abbia già deciso di prendersi la squadra sulle spalle ora che non ha più Kristaps ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) Si sono giocate 7 partite in questaNBA, una di quelle che per alcuni versi è realmente da ricordare. E lo è anche perché arriva subito dopo la gigantesca serie di trade che, come sempre, è garantita dalle ultime oredeadline. Il movimento più rumoroso, naturalmente, è quello che porta, tra gli altri, James Harden ai Philadelphia 76ers e Ben Simmons ai Brooklyn Nets. Il grande protagonista è però un altro, e risponde al nome di, che ne tira fuori un’altra delle sue. 51 i suoi punti nella vittoria dei Dallas Mavericks (33-23) sui Los Angeles Clippers (27-30) per 112-105, di cui ben 28 nel solo primo quarto. Non è record assoluto (quello lo sono i 37 di Klay Thompson), ma è la dimostrazione di come lo sloveno abbia già deciso di prendersi la squadra sulle spalle ora che non ha più Kristaps ...

NBA 2022, i risultati della notte (11 febbraio). Luka Doncic superstar, 51 punti! Warriors ancora sconfitti, Suns battono Bucks Si sono giocate 7 partite in questa notte NBA, una di quelle che per alcuni versi è realmente da ricordare. E lo è anche perché arriva subito dopo la gigantesca serie di trade che, come sempre, è ...

NBA - I Knicks si prendono una bella vittoria al Chase Center dei Warriors Finale con sorpresa al Chase Center, dove arrivano i Knicks che non stanno attraversando un buon momento ma con Fournier e Randle possono ancora far soffrire i Warriors (28-33). Curry conduce le danze ...

