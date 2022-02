LIVE Speed skating, 10000 metri Olimpiadi 2022 in DIRETTA: olandesi favoriti, l’Italia punta su Ghiotto (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9.24: L’olandese Roest aumenta ancora ed al km 6.8 è in testa con 3?17 di vantaggio, Malfatti ha un ritardo di 3?7 dal canadese 9.22: Al km 4.8 Roest è a 87 centesimi da Fish, Malfatti tiene il ritmo ed è a 2?70 dal canadese 9.19: Al km 2.8 Roest accelera ed è a 1?96 da Fish, Malfatti un secondo più indietro 9.18: Al km 1.2 Roest e Malfatti sono in ritardo rispetto al canadese Fish 9.15: Al via nella seconda serie l’azzurro Malfatti e l’olandese Roest 9.13: Tempo di 12’58?80 per il canadese Fish che non ha spinto fortissimo nel finale, crono di 13’33?53 per il neozelandese Fish 9.11: Fish doppia Michael quando mancano tre giri alla fine 9.09: Sotto i 31? a giro per Fish che al km 6.8 8’47?69, Michael a 20? circa 9.06: 6’13?54 al km 4.8 per il canadese Fish, nettamente staccato Michael 9.04: 3’38?73 al km 2.8 ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.24: L’olandese Roest aumenta ancora ed al km 6.8 è in testa con 3?17 di vantaggio, Malfatti ha un ritardo di 3?7 dal canadese 9.22: Al km 4.8 Roest è a 87 centesimi da Fish, Malfatti tiene il ritmo ed è a 2?70 dal canadese 9.19: Al km 2.8 Roest accelera ed è a 1?96 da Fish, Malfatti un secondo più indietro 9.18: Al km 1.2 Roest e Malfatti sono in ritardo rispetto al canadese Fish 9.15: Al via nella seconda serie l’azzurro Malfatti e l’olandese Roest 9.13: Tempo di 12’58?80 per il canadese Fish che non ha spinto fortissimo nel finale, crono di 13’33?53 per il neozelandese Fish 9.11: Fish doppia Michael quando mancano tre giri alla fine 9.09: Sotto i 31? a giro per Fish che al km 6.8 8’47?69, Michael a 20? circa 9.06: 6’13?54 al km 4.8 per il canadese Fish, nettamente staccato Michael 9.04: 3’38?73 al km 2.8 ...

