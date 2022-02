LIVE Skeleton | Olimpiadi 2022 in DIRETTA | Gaspari guadagna una posizione

(Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAProgramma, orari e tv della giornata – La cronaca della prima manche – La cronaca della seconda manche – Il medagliere olimpico 15.14 L’ultimo oro olimpico Sungbin Yu firma finalmente una manche all’altezza del suo nome: 1.00.63, chiude in 4.04.09 e potrebbe recuperare qualche. Ora è il turno di Amedeo Bagnis! 15.12 Si difende benissimo l’austriaco Samuel Maier, che firma il miglior tempo scendendo sotto il muro del minuto e un secondo, ora il primo provvisorio in 4.04.49. 15.09 Eun posto l’azzurro! Matt Weston ha sbagliato parecchio nella parte alta ed è dietro aper 21 centesimi. 15.07 Ottima prova persu Wyatt, chiusura in 1.01.36 ed è primo parziale in 4.05.03. Bravissimo, il ...

13.14 Buongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTAdella terza manche della gara dimaschile valevole per i Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Buongiorno amici ...Dopo le prime due manches della finale difemminile, in testa alla classifica - a sorpresa - c'è Jaclyn Narracott con il tempo di in 2'04''34. L'australiana ha 21 centesimi di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Programma, orari e tv della giornata - La cronaca della prima manche - La cronaca della seconda manche - Il medagliere olimpico 14.16 Si chiude qui la terza m ...