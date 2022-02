LIVE Atletica, Orlen Cup Lodz in DIRETTA: Marcell Jacobs vola a 6?49, 3° al mondo nel 2022! Dosso da record! (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA FINALE DI Marcell Jacobs LA CRONACA DELLA BATTERIA DI Marcell Jacobs 20.10 La nostra DIRETTA LIVE dell’Orlen Cup di Lodz finisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi, dichiarazioni e cronache su questa seconda uscita stagionale di Marcell Jacobs. Un caro saluto e buona serata a tutti! 20.09 Jacobs tornerà in pista già giovedì prossimo a Lievin in Francia, sempre per una tappa del World Indoor Tour. Continua incessante la preparazione per i mondiali indoor di Belgrado che si svolgeranno dal 18 al 20 marzo. 20.07 Rodgers è arrivato secondo con il tempo di 6.62, a 15 centesimi da ... Leggi su oasport (Di venerdì 11 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA FINALE DILA CRONACA DELLA BATTERIA DI20.10 La nostradell’Cup difinisce qui. Grazie per averci seguito e rimanete con noi per analisi, dichiarazioni e cronache su questa seconda uscita stagionale di. Un caro saluto e buona serata a tutti! 20.09tornerà in pista già giovedì prossimo a Lievin in Francia, sempre per una tappa del World Indoor Tour. Continua incessante la preparazione per i mondiali indoor di Belgrado che si svolgeranno dal 18 al 20 marzo. 20.07 Rodgers è arrivato secondo con il tempo di 6.62, a 15 centesimi da ...

