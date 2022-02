L’aumento delle bollette è micidiale. Serve lo scostamento di bilancio. Federico (M5S): dal Governo errori pure sul Superbonus. “Draghi e Franco hanno bloccato migliaia di cantieri” (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lo scostamento di bilancio è necessario per far fronte alL’aumento delle bollette. Sul Superbonus il ministro Daniele Franco e il premier Mario Draghi stanno sbagliando. È quanto sostiene Antonio Federico, neoeletto capogruppo del Movimento Cinque Stelle in commissione Ambiente della Camera. L’Ue nelle stime invernali rivede al ribasso il Pil italiano nel 2022 prevedendo un +4,1%. La spinta propulsiva della crescita si è arrestata? “Mi auguro proprio di no, ma le aziende sono in difficoltà e paghiamo il fatto che i governi passati non hanno puntato con decisione sull’autonomia energetica del Paese, che solo le ecoenergie possono garantire. Poi si fanno errori come quello del blocco dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Lodiè necessario per far fronte al. Sulil ministro Danielee il premier Mariostanno sbagliando. È quanto sostiene Antonio, neoeletto capogruppo del Movimento Cinque Stelle in commissione Ambiente della Camera. L’Ue nelle stime invernali rivede al ribasso il Pil italiano nel 2022 prevedendo un +4,1%. La spinta propulsiva della crescita si è arrestata? “Mi auguro proprio di no, ma le aziende sono in difficoltà e paghiamo il fatto che i governi passati nonpuntato con decisione sull’autonomia energetica del Paese, che solo le ecoenergie possono garantire. Poi si fannocome quello del blocco dei ...

