Kessie cercato anche in Premier: arriva l’offerta! (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il fatto che Franck Kessie abbia deciso di non rinnovare il proprio contratto con i rossoneri ormai non è più un mistero: il centrocampista ivoriano si libererà a zero quest’estate e il Tottenham di Antonio Conte avrebbe messo gli occhi su di lui. Kessie Milan CessioneStando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, gli spurs sarebbero i pole e avrebbero già presentato una prima offerta al calciatore con l’intento di anticipare la folta concorrenza, con il Barcellona in prima linea. Leggi su rompipallone (Di venerdì 11 febbraio 2022) Il fatto che Franckabbia deciso di non rinnovare il proprio contratto con i rossoneri ormai non è più un mistero: il centrocampista ivoriano si libererà a zero quest’estate e il Tottenham di Antonio Conte avrebbe messo gli occhi su di lui.Milan CessioneStando a quanto riferito dal quotidiano spagnolo Sport, gli spurs sarebbero i pole e avrebbero già presentato una prima offerta al calciatore con l’intento di anticipare la folta concorrenza, con il Barcellona in prima linea.

Advertising

FrankGrimesSMM : @AlexSgro11 @MaldinismoVero @pasqlaragione @acmilan Donnarumma e Calhanoglu sono situazioni diverse. Su Kessiè ness… - SamuelSaiyan : @Andrea_Lorenzon Brozovic bravo, ma il Kessie di ieri era impresentabile. Con lui trequartista il Milan ha cercato… - DavideFm1899 : @Kundi63 Non è questione di rosa profonda,Kessie non è un trequartista e non ha la qualità per fare quel ruolo. Se… -