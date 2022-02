Inter | infortunio Bastoni | il difensore ci crede | il Liverpool è più vicino

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Dopo l’contro la Roma in Coppa Italia,sta lavorando per esserci con ilDopo lo spavento l’ottimismo. Alessandro– uscito permartedì in Coppa Italia contro la Roma – sta lavorando sempre più al rientro in campo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il classe ’99 nerazzurro già ieri sera non sentiva più quel dolore insopportabile alla caviglia. Il male c’è, ovviamente, ma è decisamente più lieve rispetto a martedì e mercoledì. A sei giorni dall’andata degli ottavi di finale di Champions League contro il, quindi, cresce la fiducia di vedere il numero 95 in campo contro l’armata di Klopp. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

