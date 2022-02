Il rapper ha minacciato di disertare Coachella Ma il motivo non sta in piedi

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Quando si parla di Kanye West, 44 anni, ci si può aspettare di tutto. Soprattutto da quando si è separato da Kim Kardashian, 41 anni, che in qualche modo “arginava” le sue uscite un po’ folli, la situazione pare proprio un po’ degenerata. E lo dimostra anche l’ultimo episodio che l’ha visto protagonista, dove se l’è presa – senza alcun– con Billie Eilish, 20. Leggi anche › Kanye West e Julia Fox in total look denim coordinato per la sfilata di Kenzo Kanye West (GC Images) La cantante qualche giorno fa si stava esibendo durante un concerto, quando un suo fan ha avuto una crisi respiratoria. Senza esitare, la Eilish ha interrotto l’esibizione chiedendo se qualcuno, tra il pubblico, avesse un inalatore, per permettergli di riprendere a respirare ...

Marco_p3 : @SuperGaietta Vabbè Jurion Cally deve fare sempre polemica verso gli altri rapper (infatti ce l'aveva con Laioung).… -

