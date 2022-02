Il medico no vax pentito: "Tanti morti sulla coscienza..." (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pasquale Bacco, medico no vax, si racconta e vuota il sacco sui due anni in cui andava in giro per le piazze. "Quando ho visto la realtà, ho capito che mi ero sbagliato": ecco cosa ha detto Leggi su ilgiornale (Di venerdì 11 febbraio 2022) Pasquale Bacco,no vax, si racconta e vuota il sacco sui due anni in cui andava in giro per le piazze. "Quando ho visto la realtà, ho capito che mi ero sbagliato": ecco cosa ha detto

Advertising

Corriere : Bacco, medico ex no vax: «Era un sistema redditizio per tanti, sulla coscienza abbiamo molti i morti» - HuffPostItalia : L’ex medico No Vax Bacco: 'Siamo stati codardi, abbiamo morti sulla coscienza” - Open_gol : «Andavamo nelle piazze e sapevamo che le persone volevano sentire cose forti. Quindi provocavamo sempre di più» - Monicanpl : Credo di non aver mai conosciuto un personaggio peggiore di questo “medico no vax”. Ha sbagliato chi lo ha invitato… - BeaLorenzin : Bacco svela un sistema economico ben rodato fondato sulla fragilità di persone impaurite alla ricerca di certezze c… -