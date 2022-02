Il Cantante Mascherato | chi è stato eliminato nella prima puntata 11 febbraio 2022 | il concorrente sotto la maschera

(Di venerdì 11 febbraio 2022) Ha preso il via la terza e imperdibile edizione de Il, lo show del venerdì sera condotto da Milly Carlucci con il suo ‘pool investigativo’. L’obiettivo del programma, infatti, è quello di scoprire chi si nascondela, dal Cavalluccio Marino al Pesce Rosso: ma cosa è successo? Chi èe ha dovuto svelare la propria identità? Il, chi èvenerdì 11? In questa terza edizione vedremo gareggiare 12 maschere: la Volpe, la Lumaca, la Gallina Bluebell, Il Cavalluccio Marino, il Camaleonte, il ...

Advertising

milly_carlucci : Cari amici è possibile votare il vostro Cantante Mascherato preferito sui profili ufficiali @IlCantanteRai1 Appun… - Raiofficialnews : Hanno venduto 150 milioni di dischi, interpretato più di 120 film, vinto 3 volte il Festival di Sanremo e pubblicat… - Raiofficialnews : ?? #IlCantanteMascherato, da venerdì #11febbraio su @RaiUno, con @milly_carlucci e gli investigatori @insinnaflavio… - lajibolala7__ : DI CANTANTE MASCHERATO NE ESISTE SOLO UNO E NON LO SUPERA NESSUNO ED È IL MIO UOMO YES !!!! - infoitcultura : Il cantante mascherato 2022 da stasera su Rai 1: dalle maschere ai duetti, si parte -

Ultime Notizie dalla rete : Cantante Mascherato

Chi è Pinguino de Il? Prende il via oggi, venerdì 11 febbraio, la nuova edizione de Il, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda ogni venerdì in prima serata su Rai1. ...Chi è Drago de Il? Dopo una lunga attesa ricomincia oggi, venerdì 11 febbraio, la nuova edizione de Il, il talent game show condotto da Milly Carlucci in onda ogni venerdì nel ...Il cantante mascherato 2022 anticipazioni prima puntata. La giuria anche quest’anno sarà composta da quattro investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new ...Chi è Volpe de Il Cantante Mascherato? Dopo una lunga attesa ricomincia oggi, venerdì 11 febbraio, la nuova edizione de Il Cantante Mascherato, il divertente programma televisivo condotto da Milly ...