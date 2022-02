Il cantante mascherato 2022 al via su Rai1 con Milly Carlucci, Arisa, Insinna, Balivo, Facchinetti (Di venerdì 11 febbraio 2022) Torna Il cantante mascherato, il talent game show con Milly Carlucci, affiancata dagli investigatori Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco Facchinetti e la new entry Arisa, con special guest Vito Coppola Il cantante mascherato, il talent game show che coinvolge pubblico televisivo e social nel gioco investigativo alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera, torna su Rai1 venerdì 11 febbraio alle 21.35. Sei prime serate condotte da Milly Carlucci in diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Al suo fianco, in questa terza edizione, quattro investigatori d’eccezione: Flavio Insinna, Caterina Balivo, Francesco ... Leggi su spettacolo.eu (Di venerdì 11 febbraio 2022) Torna Il, il talent game show con, affiancata dagli investigatori Flavio, Caterina, Francescoe la new entry, con special guest Vito Coppola Il, il talent game show che coinvolge pubblico televisivo e social nel gioco investigativo alla scoperta del volto nascosto dietro la maschera, torna suvenerdì 11 febbraio alle 21.35. Sei prime serate condotte dain diretta dall’Auditorium Rai del Foro Italico. Al suo fianco, in questa terza edizione, quattro investigatori d’eccezione: Flavio, Caterina, Francesco ...

Raiofficialnews : Hanno venduto 150 milioni di dischi, interpretato più di 120 film, vinto 3 volte il Festival di Sanremo e pubblicat… - Raiofficialnews : ?? #IlCantanteMascherato, da venerdì #11febbraio su @RaiUno, con @milly_carlucci e gli investigatori @insinnaflavio… - PATRIZI07684424 : @Bea54587739 Ciao Bea ???? sono felice che domani la Stefy sia a Tv Talk e noi come sempre ci saremo ?? Stasera al Can… - Bea54587739 : Finalmente Stefania a TV Talk ,è dall'anno scorso che aspettavo ??????!Spero di tornare in tempo per il suo momento .… - LauraFo2022 : Chi guarderà IL CANTANTE MASCHERATO? #leredità -